Start Ronde van Burgos: Israel Start-Up Nation trekt renner in laatste instantie terug , iedereen met mondmasker

Wielerploeg Israel Start-Up Nation heeft vlak voor de start van de Ronde van Burgos laten weten dat Itamar Einhorn niet zal starten aan de Spaanse rittenkoers. De Israëliër had de afgelopen week nauw contact met ploeggenoot Omer Goldstein, die positief heeft getest op het coronavirus.

Israel Start-Up Nation gaat daarom dinsdag met zes in plaats van zeven renners van start in de Ronde van Burgos, die vijf dagen duurt. Ben Hermans en Tom Van Asbroeck zijn langs Belgische zijde van de partij.

Alle renners zijn de afgelopen weken een aantal keer getest op Covid-19. Maandag kwam daar een positieve uitslag uit. Goldstein, die geen symptomen vertoonde, bleek besmet te zijn met het coronavirus. De 23-jarige Israëliër zou volgende week gaan koersen, maar hij is nu in quarantaine geplaatst.

De renners en stafleden die de afgelopen dagen contact hebben gehad met Goldstein zijn direct opnieuw getest. Op advies van de teamartsen besloot de ploegleiding om sprinter Einhorn uit de ploeg voor de Ronde van Burgos te halen. Het is nog niet bekend of hij ook besmet is geraakt.

Iedereen wordt duidelijk op afstand gehouden Foto: MD