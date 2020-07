Grigor Dimitrov tenniste meer dan een maand niet na besmetting op berucht toernooi: “Het coronavirus viel me zwaar”

Grigor Dimitrov acht het niet aannemelijk dat hij deelneemt aan de US Open. De 29-jarige Bulgaar, nummer 19 van de wereld, zegt in een interview met Tennis Majors dat het hersteltraject na besmetting met het coronavirus hem zwaar valt.

“Ik ben heel ver verwijderd van mijn beste tennis. Ik heb al meer dan een maand niet getennist. Het virus viel me zwaar. Ik bleef ongeveer een maand thuis en het is een moeizame weg terug”, zei Dimitrov, die onlangs deelnam aan het demonstratietoernooi Ultimate Tennis Showdown. In Frankrijk verloor hij van Richard Gasquet en Feliciano Lopez.

Vorige maand was Dimitrov een van de deelnemers op het bekritiseerde toernooi van Novak Djokovic, die eveneens het coronavirus opliep. Volgens Dimitrov heeft het coronavirus flinke impact gehad op zijn fysieke gesteldheid. “Ik ademde niet goed en ik was moe. Ik had geen smaak en geen geur, alles wat je maar kunt bedenken. Het was dus niet leuk. Om eerlijk te zijn, moet ik blij zijn dat ik nu alweer op de baan sta”, aldus de voormalig nummer drie van de wereld.

“Op sommige dagen voel ik me heel goed en kan ik ongeveer vier uur trainen. Maar dan moet ik me ineens helemaal afsluiten om een dutje doen of gewoon uit te rusten. Dus ik moet dat proces doorlopen. Hopelijk herstel ik volledig.”

Dimitrov zegt 3 kilogram te hebben verloren en denkt dat het daarom “te ambitieus” is te denken aan deelname aan het Masters van Cincinnati of het US Open. Het toernooi van Cincinnati is verplaatst naar New York en begint op 22 augustus. Een week later begint in hetzelfde complex het US Open.