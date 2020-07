Eerst bewolkt, later klaart het op

Het is dinsdag wisselend tot soms zwaarbewolkt met eerst soms wat gedruppel. In de loop van de dag wordt het op de meeste plaatsen droog.

De maxima liggen tussen 18 en 23 graden. De wind is matig, aan zee soms vrij krachtig, uit westelijke richtingen. Er zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur. Dat meldt het KMI.

‘s Avonds is het gedeeltelijk bewolkt en droog. In de loop van de nacht verschijnt er opnieuw meer bewolking maar het blijft droog. De minima schommelen tussen 9 graden in de Ardennen en 15 graden in Vlaanderen bij een zwakke tot matige zuidwesten- tot westenwind.

Woensdag blijft het droog en is het eerst bewolkt. Geleidelijk krijgen we afwisselend opklaringen en stapelwolken. De maxima schommelen tussen 18 graden in de Hoge Venen en 21 à 22 graden in het centrum.

Donderdag blijft het ook droog met veel zon en soms enkele wolkenvelden. Het wordt warmer bij maxima van 22 tot 27 graden. Aan de kust kan er in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten opsteken. Vrijdag wordt het overwegend zonnig en warm met maxima van 27 tot hier en daar 30 graden.

Zaterdag wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Vooral in de late namiddag en avond is er kans op onweersbuien. Het KMI verwacht maxima van ongeveer 23 graden aan zee, rond 28 à 30 graden in het centrum tot 32 à 33 graden in het oosten en het zuidoosten. Zondag wordt het wisselend tot soms zwaarbewolkt. Een paar plaatselijke buien zijn mogelijk bij maxima van 20 graden aan de kust tot 24 graden in Belgisch Lotharingen.

Maandag tot slot krijgen we perioden met buien en maxima rond 22 graden.