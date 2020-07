Antwerpse horeca dreigt met gerechtelijke stappen tegen viroloog Marc Van Ranst

De Antwerpse groepering Help de Horeca dreigt met gerechtelijke stappen tegen viroloog Marc Van Ranst. Die laatste riep enkele dagen geleden op om weg te blijven uit Antwerpen en dat kan niet zo maar vindt de Antwerpse horeca. ‘We hebben al een advocaat onder de arm genomen.’

‘Naar aanleiding van de oproep van de heer Marc Van Ranst om niet naar Antwerpen te komen afgelopen zaterdag is onze mooie stad omgetoverd in een spookstad. Annuleringen zijn niet meer te tellen, de cafés zijn leeg, de restaurants sluiten vroeger, gewoon omdat de angst erin zit’, klinkt het in een persbericht van Help de Horeca. ‘De angst voor het virus dat volgens de cijfers zich situeert in bepaalde wijken en straten. Door de veralgemening van de heer Van Ranst is de paniek ook bij de horeca ondernemer toe geslagen. Er is een totale lockdown gecreëerd zonder het woord effectief uit te spreken.’

De groepering heeft ondertussen een advocaat onder de arm genomen en bekijkt welke stappen ze kunnen ondernemen tegen de viroloog. ‘Blijkbaar kan hij zomaar in de media zeggen wat hij wil. Wij zijn het beu. Ik ben de afgelopen dagen overspoeld door telefoons van mensen die hun zaak moeten sluiten omdat er gewoon niemand langskomt. Vaak gebeurt dat zelfs in tranen’, zegt oprichter Johan Tisson. Hij zegt dat er al een 100-tal uitbaters zich achter het initiatief geschaard hebben.

Tisson heeft naar eigen zeggen nog geen contact gehad met Van Ranst zelf omdat die ‘elke vorm van een constructief gesprek vermijdt.’