Deze maatregelen neemt de provincie Antwerpen

De provincie Antwerpen neemt nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. ‘Kom nu niet naar de provincie Antwerpen in het belang van uw gezondheid en allen die u dierbaar zijn.’

‘De epidemiologische situatie in de regio Antwerpen dwingt ons er helaas toe om bovenop de bijkomende maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad heeft genomen aanvullend aangepaste maatregelen te nemen’, zegt Berx. Na uren overleg werden de maatregelen rond 22.30 uur gecommuniceerd.

De meest in het oog springende maatregel is de avondklok in de hele provincie: het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 uur. Iedereen moet dan thuis zijn, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23 uur.

in de hele provincie: het openbaar sociaal leven stopt tussen 23.30 en 6 uur. Iedereen moet dan thuis zijn, tenzij voor noodzakelijke verplaatsingen (naar het werk, het ziekenhuis…). Cafés en restaurants sluiten om 23 uur. Voorts zijn mondneusmaskers in de provincie Antwerpen voor iedereen boven 12 jaar verplicht. Ze moeten worden gedragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis).

in de provincie Antwerpen voor iedereen boven 12 jaar verplicht. Ze moeten worden gedragen op het publiek domein én op plaatsen waar de fysieke afstand van 1,5 meter niet kan worden gewaarborgd. Deze verplichting geldt niet tijdens het nuttigen van eten en drinken en in de private sfeer (thuis). In alle cafés en horecazaken moet de fysieke afstand van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel bovendien beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin.

moet de van anderhalve meter tussen de gezelschappen te allen tijden gegarandeerd zijn, tenzij de gezelschappen van elkaar gescheiden zijn met een fysieke afscheiding. Individuele registratie is verplicht. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten deze gegevens gedurende 4 weken worden bijgehouden. In restaurants en cafés wordt het gezelschap aan een tafel bovendien beperkt tot een strikt maximum aantal personen of tot een gezelschap dat bestaat uit leden van hetzelfde gezin. Voor markten gelden dezelfde regels als in winkels : geen ‘funshoppen’. Antwerpenaren gaan alleen naar de markt of met kinderen jonger dan 12 jaar. Een begeleider mag een hulpbehoevende vergezellen. Een markt- of winkelbezoek duurt niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten.

gelden dezelfde regels als in : geen ‘funshoppen’. Antwerpenaren gaan alleen naar de markt of met kinderen jonger dan 12 jaar. Een begeleider mag een hulpbehoevende vergezellen. Een markt- of winkelbezoek duurt niet langer dan 30 minuten. Kramen die ingericht zijn als een horecagelegenheid zijn niet toegelaten op markten. Telewerk wordt dan weer verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is.

wordt dan weer verplicht, behalve wanneer dit volstrekt onmogelijk is. Ook op sporten staat een rem: individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar.

staat een rem: individuele contactsporten worden verboden. Ploegsporten zijn verboden voor sporters boven de 18 jaar. In de meest getroffen zone (stad Antwerpen, Zwijndrecht, Stabroek, Kapellen, Brasschaat, Schoten, Wijnegem, Wommelgem, Ranst, Boechout, Borsbeek, Mortsel, Hove, Lint, Kontich, Edegem, Aartselaar, Boom, Niel, Schelle en Hemiksem, Rumst) worden nog bijkomende maatregelen genomen: alle evenementen en feesten zijn ten strengste verboden, feestzalen sluiten en alle fitnesscentra sluiten.

De Antwerpse provinciegouverneur Berx vraagt iedereen om ‘alsjeblief niet naar Antwerpen te komen in het belang van uw eigen gezondheid en die van allen die u dierbaar zijn’. Tegelijkertijd vraagt ze dat de Antwerpenaren in Antwerpen blijven.

Berx vroeg na het overleg aan iedereen om ‘creatief te zijn in het gezamenlijk verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen’. Feesten is heel duidelijk verboden in de provincie Antwerpen, zei ze. ‘Alle feestzalen gaan dicht.’ En ze vroeg de Antwerpenaren ook met aandrang om niet elders te gaan feesten.

Deze maatregelen blijven zeker vier weken geldig. Dinsdag wordt in de loop van de dag een Provinciaal Besluit gepubliceerd. Er vindt dan ook nog een vergadering op stadsniveau plaats. De crisiscel van de provincie blijft de situatie opvolgen.