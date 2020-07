‘RuPaul’s drag race’ krijgt Nederlandse versie

Het populaire Amerikaanse tv-programma RuPaul’s drag race krijgt een Nederlandse variant. Dat werd zondag door RTL bekendgemaakt. En geruchten doen de ronde dat er ook een Antwerpenaar zal meedoen.

De aankondiging kwam van RuPaul zelf in een filmpje op Instagram. ‘Vol trots kan ik vertellen dat mijn geliefde Drag Race naar Nederland komt. Met een gloednieuwe presentator en exclusief te zien bij Videoland. Binnenkort volgt meer informatie. Dus hou het in de gaten’, zei hij.

Het programma, een soort talentenjacht voor dragqueens, werd in 2009 gelanceerd in de VS door RuPaul, zelf een van de meest bekende dragqueens ter wereld. RuPaul presenteert het programma ook en zetelt in de jury. Volgend jaar is de talentenjacht al aan zijn dertiende seizoen toe. Daarnaast zijn er ook al vijf seizoenen van RuPaul’s drag race all stars uitgezonden. Daarin proberen queens uit vorige seizoenen opnieuw om de kroon te bemachtigen.

Doorheen de jaren heeft het programma al heel wat Emmy’s, een van de belangrijke televisieprijzen in de VS, gewonnen. Door het succes bestaat er ondertussen ook al een Thaise en Britse versie van het programma.

RuPaul Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Ook een Belg

Onder de kandidaten voor de Nederlandse editie zit misschien ook een Belg. De Antwerpse dragqueen Sederginne werd door een Nederlandse podcast al genoemd als een mogelijke kandidaat. En in een interview met Het Nieuwsblad vorig jaar liet Sederginne ook al uitschijnen dat hij telefoontjes had gekregen van productiehuizen die het programma naar de Benelux wilden brengen. Maar voorlopig is het nog afwachten wie er uiteindelijk voor de felbegeerde titel zal strijden.

Wanneer de Nederlandse editie op tv zal verschijnen, is nog niet geweten. Er werd wel al bekendgemaakt dat het programma zal uitgezonden worden door Videoland.