Zomerkamp vroegtijdig afgebroken door coronabesmetting: ‘De leiding heeft voorbeeldig gehandeld’

Voor 22 jongeren die met KSA Sint-Trudo uit Assebroek (Brugge) op kamp waren, is de uitstap vroegtijdig gestopt. Een van de jongeren testte positief op het coronavirus. Daarop werd beslist om iedereen naar huis te sturen. Daar moeten ze nu allemaal tot volgende week vrijdag in quarantaine blijven, tot ze twee keer negatief getest worden.

De besmetting werd aanvankelijk via contact tracing ontdekt. Zo kwam namelijk aan het licht dat een van de deelnemers van het zomerkamp in contact was gekomen met iemand die positief testte. De leiding liet het kind dan ook meteen testen.

‘Die test bleek positief te zijn’, zegt Mathijs Goderis (SP.A), de Brugse schepen van jeugd. ‘En dus werd de hele bubbel afgelopen vrijdag vroeger naar huis gestuurd. De leiding informeerde meteen alle ouders en andere leden. Ze hebben de procedure nauwgezet gevolgd. De leiding heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Dit was eigenlijk een voorbeeld van hoe het moet.’