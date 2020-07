De Christopher Nolan-thriller Tenet heeft nu toch een nieuwe releasedatum gekregen.

Warner Bros. brengt Tenet vanaf woensdag 26 augustus in meer dan 70 landen uit. België zit bij die eerste landen, schrijft Deadline. Ook in onder meer Nederland, Frankrijk, Portugal, het Verenigd Koninkrijk, Italië en Zuid-Korea zal de film op 26 augustus uitkomen.

Op 3 september, voor het Labor Day-weekend, verschijnt de film in Amerikaanse steden waar de bioscopen weer open zijn.

De nieuwe film van Christopher Nolan, regisseur van onder meer Dunkirk, de Batman-trilogie en Inception, werd door de coronacrisis herhaaldelijk uitgesteld. Nolans nieuwste zou oorspronkelijk op 17 juli in de zalen komen.

Acteur John David Washington - zoon van Denzel Washington - is de protagonist in Tenet, die de wereld moet redden van de ondergang met de hulp van ‘tijdsomkering’. Wie Interstellar en Inception heeft gezien, weet dat de films van Nolan soms wat denkwerk vereisen.

Dat Tenet wordt uitgebracht, is groot nieuws voor de filmindustrie. Steeds meer potentiële (en dure) blockbusters worden immers uitgesteld door de coronapandemie. Niemand wil zijn film die miljoenen heeft gekost, opofferen aan halflege zalen. Bij Disney schuiven een hele reeks toptitels. De Avatar-sequels en de nieuwe Star wars-trilogie krijgen allebei een jaar uitstel: de eerste Avatar-sequel is nu pas voor december 2022, de volgende Star wars-film komt in december 2023. De live ­action remake van Mulan staat zelfs helemaal niet meer op de agenda.