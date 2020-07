Website ‘tScheldt verwijdert artikels over Conner Rousseau op huwelijksfeest van broer

De website ‘tScheldt heeft de beelden van sp.a-voorzitter Conner Rousseau op het huwelijksfeest van zijn broer in Frankrijk verwijderd. Dat gebeurde nadat de site zondag een ingebrekestelling van de advocaten van Rousseau had ontvangen.

Op de website waren dit weekend beelden te zien van Rousseau, dansend op het huwelijksfeest van zijn broer met Kobe Ilsen achter de draaitafel. In het filmpje was moeilijk te zien of het gebeuren zich binnen of buiten afspeelde. Daarnaast waren er beelden die genomen werden op een boot. Op sociale media werd de vraag gesteld of Rousseau daarmee wel de regels rond het coronavirus heeft gevolgd. Conner Rousseau liet zich na zijn terugkomst in België testen.

De partij SP.A vroeg ‘tScheldt de beelden te verwijderen. ‘Het ging om filmpjes uit de privésfeer van Conner, die zonder zijn toestemming of zonder de toestemming van de maker zijn gepubliceerd en verspreid door een extreemrechtse site’, liet de partij weten. ‘Deze publicatie is een schending van het portretrecht en bovendien gaat deze schending gepaard met verspreiding van lasterlijke en incorrecte informatie.’ Er werd ook een ingebrekestelling gestuurd.

Op de website van ‘tScheldt staat: ‘de advocaten eisen de verwijdering van de drie artikelen over Conner Rousseau wegens schending van het portretrecht van Conner Rousseau. Zij stellen ook dat ‘tScheldt insinueert dat Conner Rousseau zich niet hield aan de coronamaatregelen. Dat is volgens de advocaten laster want zo schrijven ze: “Cliënt (Conner Rousseau, red.) was dan ook nog eens enkel bereid te gaan (naar het feest in Frankrijk, red.) mits dagelijks controle van de aanwezigen op coronasymptomen, hetgeen ook gebeurde”.’

Omdat een rechtszaak de komende jaren 10.000 euro aan advocaten zou kosten en op de werking van de website zou wegen, en omdat ‘we ondertussen een punt hebben gemaakt en dat iedereen een meer globaal zicht heeft op het doen en laten van de Rousseau’s’, kiest ‘tScheldt naar eigen zeggen ‘voor de vrijheid om niet meegesleurd te worden in een rechtszaak’. Daarom werden de drie artikelen over Rousseau verwijderd.

De SP.A wilde maandag niet meer reageren op de zaak.