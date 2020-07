Zuidfoor afgelast, foorkramers woedend

De grote Brusselse Zuidfoor is afgelast. De kermis zou dit weekend beginnen, de opbouw was volop bezig. De foorkramers zijn razend.

De Brusselse Zuidfoor zal straks niet doorgaan. Die beslissing heeft Brussels burgemeester Philippe Close meegedeeld op Twitter, nadat de Nationale Veiligheidsraad vandaag beslist had om de bubbels te verkleinen en het aantal aanwezigen op evenementen te halveren.

‘Door de evolutie van de epidemie sinds vorige donderdag, hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om de Zuidfoor te annuleren. Het houden van dit evenement is niet meer mogelijk rekening houdende met de nieuwe regels opgelegd door de Nationale Veiligheidsraad’, schrijft burgemeester Close in een tweet.

Aanvankelijk wou de Zuidfoor het aantal bezoekers beperken tot 800. Later beperkte de organisatie het aantal bezoekers tot 400 en werden mondmaskers verplicht. De Nationale Veiligheidsraad besliste vandaag echter dat 200 de limiet zou zijn voor dergelijke evenementen. En daarop besliste Brussel in extremis om alles dan maar af te gelasten terwijl de opbouw van de kermis volop bezig was.

De vertegenwoordigers van de foorkramers worden morgen door de burgemeester ontvangen om de situatie verder te bespreken. Dat belooft een pittig gesprek te worden. Een mogelijke ondersteuning voor de foorkramers ligt ook op tafel tijdens dat overleg. Maar de teleurstelling is groot bij de foorkramers. Ze waren inmiddels al begonnen met het opbouwen van hun kramen, hadden de nodige investeringen gedaan en waren klaar om onder strikte hygiënische voorwaarden, met mondmaskerverplichting, van start te gaan. De verwachtingen voor de ontmoeting met de burgemeester zijn klein.

‘We zijn boos. We begrijpen niet waarom we aanzien worden als een evenement, we zitten in dezelfde categorie als de marktkramers en de horeca. Ons gaan ze zeggen dat we maar 200 personen mogen zien, maar ondertussen mag de drukke Zuidmarkt op zondag wel doorgaan, vlak naast ons’, stelt Patrick de Corte, vertegenwoordiger van de marktkramers.

‘De foorkramers zijn op. Zelfs onder strenge maatregelen wilden we het laten doorgaan. Zo verdienen we toch een beetje geld. Er zijn foorkramers die al sinds maart geen inkomsten meer hebben. Alle andere kermissen van het land hadden nu de blik gericht op het verloop van de Brusselse Zuidfoor, besluit de Corte.

De Zuidfoor zou plaatsvinden van 1 tot 31 augustus.