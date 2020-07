Magazine van Oprah Winfrey verschijnt niet langer op papier

Het nummer dat in december verschijnt, wordt voorlopig het laatste exemplaar van O, The Oprah Magazine dat op papier verschijnt, zo meldt Business of Fashion. Het magazine verdwijnt niet helemaal, maar zal zich voortaan meer op digitaal focussen.

O, The Oprah Magazine, of kortweg O, bestaat in 2020 twintig jaar, maar echt een feestjaar wordt het niet. Oprichters Oprah Winfrey en Hearst Corporation hebben laten weten dat het laatste nummer van het maandelijkse magazine in december van de persen zal rollen, daarna begint een nieuw hoofdstuk. Voortaan zal het magazine zich enkel nog focussen op online berichtgeving.

‘Dit is een natuurlijke stap voor ons en op vandaag hebben we al een publiek van acht miljoen online lezers’, klinkt het in een mededeling.

‘Ik ben trots op dit team en wat we de voorbije twintig jaar gebracht hebben naar onze lezers’, zegt Winfrey. ‘Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk in onze evolutie.’ Nochtans had het magazine nog steeds een oplage van 2,3 miljoen en een lezersbereik van tien miljoen.

Maar het feit dat uitgeverij Hearst Corporation, dat ook eigenaar is van Harper’s Bazaar en Elle, de laatste tijd af te rekenen krijgt met heel wat kritiek, zou er ook iets mee te maken kunnen hebben. Vorig week nog stapte directeur Troy Young op na beschuldigingen van ongepaste seksuele opmerkingen en een giftige sfeer op de werkvloer.