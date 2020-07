Spiegelpaviljoen toont de natuur op zijn kop

Een klein paviljoen dat binnenin werd bekleed met spiegelplaten, biedt een bijzonder perspectief op de groene omgeving van het Franse stadjes Wingles, op zo’n dertig kilometer ten zuiden van Rijsel.

Wie gaat wandelen in het Parc Marcel Cabiddu in het Franse Wingles, kan op zoek gaan naar Reflektor, het paviljoen dat er recent werd geplaatst door het Rotterdamse ontwerpbureau Atelier ARI, op een helling aan het eind van een wandelpad dat uitkomt aan een meer. Het kegelvormig volume werd binnenin bekleed met spiegelplaten waardoor het omringende landschap op een onverwachte manier kan worden ervaren.

‘Het idee is ontstaan vanuit de driehoekige uitsnede van het berkenbos die zich in het landschap bevindt’, vertelt Paul van den Berg, die Atelier ARI oprichtte samen met Joyce de Grauw. ‘We hebben het paviljoen specifiek voor die locatie ontworpen. We wilden een bijzondere beëindiging maken, dat tegelijkertijd een uitkijkpunt over het meer is.’

Bezoekers kunnen het paviljoen betreden aan de voorkant of via een kleine ingang aan de achterzijde, dat aansluit op het wandelpad. Na het passeren van de kleine doorgang, opent zich een intieme binnenruimte waar je ofwel in een van de twee stoelen kan plaatsnemen ofwel op de vloer kan gaan zitten of liggen. Om daar te genieten van een verrassend zicht.

‘De hoornachtige vorm van het paviljoen versterkt de weidsheid van het uitzicht. Het reflecterende plafond biedt vanuit vogelperspectief een weids uitzicht op het landschap en het meer, en laat de wereld op zijn kop zien’, aldus de ontwerpers.

Maar ook wie aan de andere kant van het meer staat, wordt door het paviljoen getrakteerd op een opvallend uitzicht: ‘Het reflecterende interieur zorgt voor een explosie van kleur. Mensen in het paviljoen worden meerdere keren in de muren en het plafond geprojecteerd en worden van veraf zichtbaar’.