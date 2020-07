Buitenlandse Zaken voegt nieuwe oranje zones toe aan reisadviezen

De federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken heeft maandag weer wat extra oranje zones toegevoegd aan haar reisadviezen. Vooral in het Verenigd Koninkrijk zijn meer regio’s nu oranje, en ook in Oostenrijk, Polen en Tsjechië zijn er extra zones waar waakzaamheid geboden is.

Code oranje betekent dat reizen mogelijk is, maar mits voorwaarden of verhoogde waakzaamheid. In het Verenigd Koninkrijk zijn na Wales nu ook de Midlands, North East & Yorkshire, North West en Noord-Ierland oranje zones. In Oostenrijk was Wenen al oranje en daar komt nu ook Oberösterreich bij, in Polen zijn Malopolski en Slaskie oranje en in Tsjechië naast Praag nu ook Moravskoslezsky.

Eerder waren ook al Bulgarije, Kroatië, de Spaanse regio’s, Aragón, Catalonië, Baskenland, Navarra, La Rioja, Extremadura, Luxemburg, Roemenië, de Sloveense regio’s Pomurske, Savinske en Zasavske en Zweden als oranje zones aangeduid, waar reizigers dus extra waakzaam moeten zijn. Naar andere regio’s kan gereisd worden mits voorwaarden, zoals het voorleggen van een negatieve coronatest of een verblijf in quarantaine. Het gaat om Cyprus, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Ierland en IJsland.

De rode zones, waarnaar reizen niet mogelijk zijn of niet toegelaten, blijven dezelfde. Het gaat om Amadora, Odivelas, Sintra, Loures en Lissabon in Portugal, om de provincie Lleida in Catalonië en de provincie Huesca in Aragon in Spanje en Leicester in het Verenigd Koninkrijk.

Wie uit de rode zones terugkeert, net als uit niet-EU- en niet-Schengenlanden, moet verplicht in quarantaine en een coronatest ondergaan. Bij terugkeer uit de oranje zones beveelt Buitenlandse Zaken een quarantaine en een test aan.

De reisadviezen zijn terug te vinden op de website diplomatie.belgium.be.