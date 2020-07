De Britse premier Boris Johnson heeft na zijn strijd tegen het nieuwe coronavirus een klik gemaakt. Hij kampte al jaren met overgewicht en wil daar nu iets aan doen. De remedie: gaan wandelen met je hond. Bekijk zijn uitleg in de video hierboven.

Overgewicht is een groot probleem in het Verenigd Koninkrijk. Meer dan zes op de tien Britten zou een BMI hoger dan 25 hebben. Overgewicht zou een impact kunnen hebben op de ernst van een coronabesmetting, dus het probleem is nu des te groter. Johnson is na zijn coronabesmetting meer dan zes kilogram afgevallen. Dat deed hij door elke ochtend te lopen met zijn hond. Toegegeven: Johnson ziet er heel wat scherper uit dan een paar maanden geleden.