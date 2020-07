Storing bij Garmin leidt tot problemen met gps-toestellen, bedrijf mogelijk gehackt

Navigatiespecialist Garmin wordt al meer dan een halve week lang getroffen door een grote storing. Het bedrijf werd volgens Britse en Amerikaanse media het slachtoffer van hackers.

Door de storing werken apparaten die verbinding moeten maken met servers van het bedrijf, zoals smartwatches en gps-toestellen, niet of nauwelijks. Ook de website en helpdesk van het Amerikaanse bedrijf zijn niet of nauwelijks bereikbaar. Op sociale media melden gebruikers sinds maandagochtend dat sommige data intussen weer lijken te worden doorgestuurd.

Volgens de Britse krant The Guardian en andere media is Garmin getroffen door een aanval met gijzelsoftware (ransomware). BBC meldt dan weer dat de hackers 10 miljoen dollar eisten van het bedrijf om de blokkade op te heffen. Het bedrijf heeft dat zelf niet bevestigd. Het is ook niet duidelijk of er bij de aanval data van klanten zijn verloren of gestolen.

Op de website valt sinds donderdagochtend de boodschap te lezen dat een panne momenteel Garmin.com en Garmin Connect treft. Die panne treft ook de callcenters en het bedrijf kan oproepen, e-mails en chatberichten niet beantwoorden, zo meldt het bedrijf.