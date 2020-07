Bejaarde eigenaars van wassalon worden onverwachte sterren op Instagram

Chang Sho-Er en zijn vrouw Wan Ji zijn de bejaarde eigenaars van een wassalon in het Taiwanese Taichung. Niet meteen trendsetters zou je denken, maar niets is minder waar. De oudjes zijn tijdens de coronacrisis uitgegroeid tot mode-iconen op Instagram.

Net zoals heel wat andere steden ging ook Taichung in Taiwan in lockdown tijdens de coronacrisis. Omdat de 83-jarige Chang Sho-Er en zijn 84-jarige vrouw Wan Ji, die al decennialang een wassalon uitbaten in de stad, zich stierlijk verveelden tijdens die periode vond hun kleinzoon Reef Chang er niets beter op om zijn grootouders in kleding te stylen die nooit meer werd opgehaald door klanten.

‘Het is niet meer zo druk in hun zaak’, vertelt de kleinzoon in een interview met BBC. ‘Soms lagen ze gewoon wat te dutten en de moed was hen wat in de schoenen gezakt. Dus toen wilde ik - gezien we die kleren toch gewoon liggen hebben - mijn oma en opa eraan herinneren dat het leven nog leuk kan zijn, zelfs als je zo oud bent. Bovendien herkennen sommige klanten misschien zo ook wel een bepaald stuk en kunnen ze het alsnog komen ophalen.’

En dus begon kleinzoon Reef foto’s te nemen van zijn grootouders in de achtergebleven kleding en besloot hij die foto’s te delen op een Instagram-account. Daar poseren ze in maatpakken en trainingsjasjes of met een vissershoedje op het hoofd. Hoewel de Instagram-pagina nog maar enkele weken oud is, telt die nu al meer dan 450.000 volgers.