Argentijns magazine excuseert zich bij Nederlandse kroonprinses

Het Argentijnse magazine Caras heeft zich geëxcuseerd voor een cover met de Nederlandse kroonprinses Amalia, waarop de zestienjarige werd geloofd voor haar ‘plussize look’.

Ook in Argentinië, het thuisland van de Nederlandse koningin Máxima, is er heel wat interesse in het Nederlandse koningshuis. Zo pakte het magazine Caras vorige week op de cover uit met Máxima en kroonprinses Amalia, een foto uit de jaarlijkse zomerse fotoshoot van de Nederlandse koninklijke familie. Maar de titel op de cover veroorzaakte wel wat ophef.

‘De oudste dochter van Máxima toont trots haar plussize look’, klonk het. Ook binnenin het magazine wordt verder uitgeweid over het figuur van de zestienjarige prinses, die volgens het magazine om die reden gepest zou zijn geweest. Maar op die bodyshaming volgde heel wat kritiek, zowel in Argentinië - waar het zelfs een item was in het nieuwsjournaal - als in Nederland.

De redactie zag er eerst geen graten in, en verdedigde de keuze door te stellen dat Amalia werd uitgekozen ‘als voorbeeld voor andere meisjes die worden gepest’, om te laten zien dat ze zich niet hoeven te schamen. Zaterdag kwamen er dan toch ‘oprechte excuses’ van hoofdredactrice Liliana Castaño.

‘We begrijpen dat we ook zonder kwade bedoelingen een fout hebben gemaakt’, aldus de hoofdredactrice, die erkent dat het magazine een grotere voorzichtigheid voor onder andere stigmatisering aan de dag moet leggen. ‘We leven in een tijd van deconstructie van stereotypen. De media zijn een spiegel van de samenleving, en van veranderingen in de wereld. We leren allemaal in dit proces, ook de media.’

‘Het respect, de trots en de bewondering die we voelen voor Máxima Zorreguieta en haar hele familie werd niet gereflecteerd in de titel op onze laatste cover’, aldus nog Castaño, die het beschouwt als ‘een leermoment’. Het Nederlandse koningshuis, momenteel op vakantie in Griekenland, heeft niet gereageerd op de heisa.