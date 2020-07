Dode tijdens Black Lives Matter-protest in Texas

De Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten hielden ook dit weekend aan. In Texas viel er een dode na een chaotische confrontatie met een automobilist.

Tijdens een Black Lives Matter (BLM)-demonstratie in het centrum van Austin, Texas reed een auto in op een honderdtal demonstranten. Volgens The New York Times vuurde de chauffeur daarop verschillende schoten af. Bij de confrontatie stierf de witte demonstrant Garret Foster, die zelf een geweer op zak had. Dat is niet ongewoon in Texas waar het legaal is om wapens te dragen. De chauffeur werd opgepakt. Zondag vond er een herdenking plaats ter herinnering van Foster. Daarna ging de herdenking over in een nieuw BLM-protest.

Ook in Seattle, Washington vonden dit weekend protesten plaats. Daarbij werden 45 mensen gearresteerd en raakten verschillende agenten gewond. Het ging om het grootste protest in weken en was een antwoord op de gewelddadige confrontaties tussen BLM-demonstranten en agenten in de stad Portland, Oregon.