Ook olympische atlete Laura Waem klaagt mentale terreur in de turnwereld aan

In navolging van onder meer atletes Dorien Motten, Aagje Vanwalleghem en Gaëlle Mys, deelt nu ook Laura Waem, die in 2016 meedeed aan de Olympische Spelen, haar verhaal over de mentale terreur in de turnwereld. Dat deed Waem op Facebook.

Waem, die twee jaar geleden een punt zette achter haar turncarrière, stelt dat de actuele thema’s die wereldwijd de ronde gaan in de gymnastiekwereld, ook haar aan het denken hebben gezet. ‘Als ex-gymnaste voel ik dat het mijn verantwoordelijkheid is om op dit moment naar voren te komen en mijn ervaring te delen, omdat ik weet dat er gymnasten zijn die zich vandaag (nog) niet in een positie bevinden om dat te kunnen doen, zonder daarvan nadelige gevolgen te ondervinden.’

Volgens de ex-atlete raadde de psycholoog van de Vlaamse gymfederatie (Gymfed) haar aan een dagboek bij te houden het jaar voordat ze deelnam aan de Olympische Spelen in 2016. De psycholoog zou haar gezegd hebben alle negatieve ervaringen om te zetten in positieve ervaringen. ‘Het hele dagboek bevat dus positieve verhalen, maar ik weet dat deze schrijfsels niet de realiteit zijn. (...) [Het] was een hulpmiddel om te minimaliseren en verder te negeren wat er gebeurde. Met alle gevolgen van dien.’

‘Ik besef nu dat resultaten primeerden boven het mentale en fysieke welzijn van (jonge) gymnasten’, klinkt het. Waem stelt dat er een sfeer werd gecreëerd waarin gymnasten wisten dat als ze weerstand zouden bieden, of trainers of verantwoordelijken zouden aanspreken op hun abusieve gedrag, ze gesaboteerd zouden worden. Het zou ook een selectie voor de Olympische Spelen in gevaar kunnen brengen.

‘Nog steeds gangbaar’

De ex-atlete stelt dat deze praktijken nog steeds gangbaar zijn. ‘Als insider weet ik dat verschillende atletes sindsdien nog noodgedwongen zijn moeten stoppen.’ Eerder erkende Gymfed aan De Standaard al dat er in de aanloop naar Rio inderdaad fricties zijn geweest.

Volgens Lode Grossen, de voorzitter van de federatie, zijn er nu echter geen problemen meer. ‘Het staat de klagers vrij om te zeggen wat ze willen. Dat verhaal is al twee, drie jaar bezig. Van zodra er een effectieve klacht komt met concrete feiten, zullen we die correct behandelen’, klonk het.