Waarom Marc Van Ranst en twee gouverneurs mee aanschuiven bij de Veiligheidsraad

Op de Nationale Veiligheidsraad schuift vandaag ook viroloog Marc Van Ranst aan. Hij vervangt de voorzitter van de exitgroep, Erika Vlieghe, die vorige week nog met de politiek botste. Ook de gouverneurs van West-Vlaanderen en Antwerpen zitten mee rond de tafel.

Opvallend veel nieuwe gezichten rond de tafel van de Nationale Veiligheidsraad vandaag. Naast de federale ministers en ministers-presidenten heeft premier Sophie Wilmès ook de gouverneurs van Antwerpen en West-Vlaanderen uitgenodigd, twee provincies die vandaag harder dan andere getroffen worden. Voor Antwerpen is dat Cathy Berx, die de voorbije twee weken op provinciaal niveau extra initiatieven heeft genomen, onder meer voor het contactonderzoek en in het verkleinen van de sociale bubbel. Voor West-Vlaanderen schuift dienstdoend gouverneur Anne Martens aan. Zij is arrondissementscommissaris en vervangt gouverneur Carl Decaluwé. Zij is trouwens de dochter van ex-premier Wilfried Martens.

Lokale initiatieven

De aanwezigheid van die twee gouverneurs maakt duidelijk dat de regering wil blijven inzetten op een combinatie van landelijke en lokale maatregelen. Iets wat de experten ook aanraden, en wat ook een vraag is vanuit Franstalige politieke hoek. Wallonië en Brussel worden vandaag namelijk relatief minder hard getroffen dan Vlaanderen.

Een andere opvallende aanwezige is viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). Hij vervangt Erika Vlieghe, die met vakantie is. Tot nog toe zat Vlieghe als voorzitter van de exitgroep GEES altijd mee aan tafel, maar vorige week kondigde ze aan daarmee te stoppen. Ze wilde de regering nog wel op voorhand adviseren, maar niet meer op de vergadering zelf aanwezig zijn.

Aanleiding was een uitspraak van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA), die zei dat Vlieghe de beslissing had gesteund om de sociale bubbel op 15 contacten te behouden. Maar Vlieghe ontkende dat. Om voortaan duidelijker te maken dat zij enkel adviseert maar niet beslist, deed ze die aankondiging. De vervanging door Van Ranst lijkt een compromis om die spanning te ontmijnen. Hij is ook lid van de GEES, en schrijft ook mee aan de adviezen voor de regering. Of zijn aanwezigheid ook een impact zal hebben op de beslissingen, zal na de vergadering moeten blijken.