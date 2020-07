Janssen Pharmaceutica test vaccin op mensen

Het farmabedrijf Janssen Pharmaceutica test vanaf maandag een kandidaat-vaccin tegen het nieuwe coronavirus op mensen. Dat laat VRT weten.

De klinische testen op mensen beginnen officieel maandag, al kregen de eerste gezonde vrijwilligers vorige week al voor het eerst het vaccin toegediend. In totaal wordt het testvaccin toegediend aan 1.000 volwassenen, in België en in de Verenigde Staten.

Nu wordt vooral gekeken of het vaccin veilig is, wat de bijwerkingen kunnen zijn en hoe het immuunsysteem reageert. Later wordt gekeken of het vaccin effectief werkt. Dat zegt Johan Van Hoof, hoofd van het vaccinprogramma bij Janssen Pharmaceutica in De ochtend op Radio 1. ‘Voor die tweede fase zullen meer vrijwilligers gerekruteerd worden, we hopen dat in september op te starten.’

‘We blijven voorzichtig optimistisch op basis van wat we observeren bij proefdieren’, zei Van Hoof. Zeggen dat het vaccin werkt, durft hij nog niet. ‘Dat doen we pas als we echte resultaten hebben.’

De race naar het vaccin gaat door. Janssen Pharmaceutica is niet het enige bedrijf dat aan een vaccin werkt. ‘De eerste zijn zou mooi meegenomen zijn, maar we willen vooral een werkend vaccin maken.’ Volgens Van Hoof is er veel collegialiteit tussen farmabedrijven. ‘Er is een engagement om transparant de resultaten te delen tussen de producenten.’

De onderzoekers van het Rega-instituut (KU Leuven) willen, na succesvolle tests op hamsters, in december beginnen met proeven op mensen.

Om voldoende vaccins te kunnen verdelen, wordt nu al stevig geïnvesteerd in productiecapaciteit. Als alles goed gaat, zou Janssen Pharmaceutica in de loop van 2021 meer dan een miljard dosissen beschikbaar kunnen maken.