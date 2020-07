Corona ‘grootste uitdaging’ in geschiedenis Ryanair

De coronapandemie duwt de Ierse lagekostenmaatschappij Ryanair diep in het rood. Maar topman Michael O’Leary ziet in iedere crisis ook opportuniteiten.

Ryanair heeft in volle lockdown, van begin april tot eind juni, 185 miljoen euro verlies gemaakt. De Ierse lagekostenvlieger hield in die maanden 99 procent van zijn vloot aan de grond en zag in het eerste kwartaal het aantal passagiers slinken tot een half miljoen, ten opzichte van 41,9 miljoen vorig jaar. De omzet zakte met 95 procent, van 2,3 miljard euro naar 125 miljoen.

‘Het afgelopen kwartaal was het meest uitdagende in de 35-jarige geschiedenis van Ryanair’, schrijft het bedrijf in de voorstelling van de kwartaalresultaten. Hoewel de Ierse luchtvaartreus sinds begin juli een groot deel van zijn netwerk heeft heropgestart, verwacht Ryanair ook in het tweede kwartaal een verlies op te tekenen. De luchtvaartmaatschappij verwacht in juli ongeveer 40 procent en in augustus 60 procent van haar normale vluchtschema uit te voeren. Tegen september ‘hoopt’ Ryanair weer aan 70 procent van zijn capaciteit te vliegen.

‘Tweede golf is grootste vrees’

Maar die vooruitzichten zijn gebaseerd op broze hypotheses. Dat het VK net onverwachts heeft beslist om terugkerende reizigers uit Spanje opnieuw een quarantaine op te leggen, treft ook Ryanair. De Ierse luchtvaartmaatschappij waagt zich dan ook niet aan voorspellingen voor het volledige boekjaar, omdat een tweede Europese coronagolf alles op de helling kan zitten. ‘Een tweede golf in de late herfst, wanneer het jaarlijkse griepseizoen begint, is onze grootste vrees’, klinkt het. En ook de Brexit loert nog steeds om de hoek.

Michael O’Leary, de topman van Ryanair, zag in elke vorige crisis ook mogelijkheden, en dat is deze keer niet anders. Terwijl verschillende maatschappijen hun capaciteit terugschroeven door de coronapandemie, ziet Ryanair kansen om zijn ‘netwerk en vloot uit te breiden en om te profiteren van kostenopportuniteiten voor luchthavens en vliegtuigen die er onvermijdelijk zullen komen’.

Boeing Max

Zo hoopt Ryanair voor het einde van het jaar nog steeds nieuwe Boeing 737-Max-toestellen in gebruik te nemen. Het toestel, dat al meer dan een jaar aan de grond staat na twee dodelijke crashes, blijft volgens Ryanair een ‘gamechanger’ in de luchtvaart, doordat het 16 procent minder verbruikt en 4 procent meer passagiers kan vervoeren.

Ryanair heeft een diepe oorlogskas (3,9 miljard euro) om die bestelling te financieren. Door de kosten te drukken – met mogelijk ook ontslagen in ons land (DS 10 juli) en bij de Britse overheid te lenen, kon Ryanair zijn cashreserves in volle crisis zelfs met 100 miljoen euro uitbreiden. Maar hoewel Ryanair beter gewapend is tegen negatieve schokken dan veel concurrenten, is het ‘niet immuun’, waarschuwt Daniel Roeska, analist bij Sanford C. Bernstein, tegenover persagentschap Bloomberg.