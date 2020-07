Rector KU Leuven geschokt door reconstructie fatale doop: ‘Elementen uit het strafdossier zijn nieuw’

‘Het is schokkend om te lezen wat er gebeurd is met Sanda Dia, tijdens de studentendoop van Reuzegom twee jaar geleden’. Dat zegt ook Luc Sels, de rector van de KU Leuven.

De dood van Sanda Dia noemt Sels de moeilijkste periode van de afgelopen drie jaar als rector. ‘Emotioneel gezien was het een zware klap voor mij.’

Een reportage afgelopen zaterdag reconstrueerde de fatale doop van drie schachten bij studentenclub Reuzegom, op 4 en 5 december 2018. Er was sprake van alcoholmisbruik, machtsmisbruik en fysieke mishandeling. Op de tweede dag werden de drie meegenomen naar een chalet in Vorselaar. Ze werden halfnaakt in een put vol ijskoud water gegooid. De drie moesten liters visolie drinken, de kop van een levende aal afbijten en een goudvis inslikken.

Sanda Dia zou later die avond sterven aan multipel orgaanfalen. De leden probeerden daarna alle sporen van hun wangedrag uit te wissen, nog voor de politie ter plaatse was.

Straf herzien

‘Er komen elementen uit het strafdossier naar voren die ook voor de KU Leuven nieuw zijn’, zegt rector Sels. Studentenclub Reuzegom werd ontbonden, en de 17 leden kregen in 2019 een voorwaardelijke schorsing van de universiteit. Ze moesten 30 uur taakstraf uitvoeren, en een paper schrijven.

‘De feiten die toen bekend waren, strookten niet met de principes van de universiteit’, zegt Sels. ‘We hebben toen snel geschakeld en geopteerd voor maatregelen die werkten tot maatschappelijke integratie. Maar ik sluit niet uit dat dit nog herzien kan worden, en dat er toch nog andere stappen gezet worden.’

De universiteit wacht daarvoor de raadkamer van 4 september af, waar beslist zal worden of de Reuzegommers voor de dood van Sanda Dia voor de rechter moeten verschijnen.

Doopcharter

Zal dit een invloed hebben op de studentendopen tijdens het volgende academiejaar? ‘We hebben na de feiten in 2018 een nieuw doopcharter uitgewerkt, dat de studentenclubs ondertekend hebben. Wie zich erbuiten plaatst, riskeert een tuchtsanctie. Wat ik ook van studentendopen vind: de afspraak is dat ze binnen dit kader kunnen. Na de dopen in 2019 is geen enkele klacht tot bij mij gekomen. Ze verliepen in een andere sfeer.’

‘Dit zijn natuurlijk de regels in normale omstandigheden. Ik wil niet op de zaken vooruitlopen maar, gezien de huidige coronapandemie, kan ik mij niet voorstellen dat er dit jaar één doop kan doorgaan. Begin augustus zitten we onder meer hierover samen met de studentenvertegenwoordigers.’