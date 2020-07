Dit staat op de agenda van de Nationale Veiligheidsraad

Om 9 u komt de Nationale Veiligheidsraad vervroegd samen, de volgende afspraak stond normaal gezien slechts vrijdag op de planning. Het doel is de verdere verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te stoppen, omdat het aantal besmettingen fel oploopt. Zal onze bubbel kleiner moeten, en gaat Antwerpen in lockdown?

De vorige vergadering van de Nationale Veiligheidsraad was pas donderdag, maar de experten hadden na afloop veel kritiek op het uitblijven van verstrengingen van de maatregelen. Volgens hen moet de bubbel kleiner, en broeihaard Antwerpen verdient extra aandacht. ‘Dit is, wat mij betreft, de belangrijkste Veiligheidsraad sinds maart’, zei viroloog Marc Van Ranst over de vergadering.

Het belangrijkste thema dat op de agenda staat is de eventuele verkleining van de contactbubbel. De provinciale Crisiscel van Antwerpen wachtte niet af en besloot afgelopen zaterdag al de bubbel in te perken tot tien voor de inwoners, voor vier weken. Het is mogelijk dat de rest van het land volgt, een nog kleinere bubbel is ook mogelijk.

Ook evenementen, feesten en samenkomsten worden onder de loep genomen, sportevenementen moeten al zonder publiek plaatsvinden. Ook ons shopgedrag zal besproken worden, het is in sommige winkelstraten nog te druk. Mogelijk moeten we opnieuw alleen gaan shoppen.

Mondmaskers

De mondmaskerplicht is nu vooral lokaal geregeld, omdat burgemeester zelf mogen beslissen over de maatregelen voor hun grondgebied. Dat leidde tot een versplinterd beleid, een stroomlijning staat op de planning van de Nationale Veiligheidsraad.

Moet Antwerpen in lockdown?

De situatie in Antwerpen is ernstig, het reproductiegetal is er 2, dat wil zeggen dat elke besmette persoon twee nieuwe mensen besmet, en dat het virus aan kracht wint.

Maatregelen

Volgens gezondheidsinstituut Sciensano moet er nu grote aandacht gaan naar het handhaven van de maatregelen. ‘De burgerzin evolueert wel positief, maar er moeten ook duidelijker signalen komen van de overheid’, zegt professor Boudewijn Catry van Sciensano. Sciensano waarschuwt voorts om geen fouten uit de eerste golf te herhalen, zoals de volledige quarantaine van de bewoners van woonzorgcentra. ‘En de maatregelen moeten naast elkaar blijven bestaan’, zegt Catry. ‘Het nemen van de ene maatregel mag geen alibi zijn om een andere te schrappen.’

Het gaat volgens Van Ranst om een doorslaggevende Veiligheidsraad, de belangrijkste sinds maart. ‘Dit is cruciaal. We zijn er vroeger bij dan in de eerste golf, maar we willen het ook vroeger stoppen.’ In vier weken tijd moet het volgens hem mogelijk zijn de epidemie een andere richting uit te sturen. ‘Tegen 1 september willen we dit onder controle hebben, zodat we er een normale opstart van de scholen kan zijn.’