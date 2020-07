Meer dan 60 doden bij nieuw bloedbad in Darfoer

Bij een bloedige raid op een dorpje in West-Darfoer, Soedan zijn minstens 60 doden gevallen. Dat meldden de Verenigde Naties zondag.

Buiten de 60 doden, zouden er ook nog eens 60 gewonden zijn gevallen.

Volgens de VN werd de raid uitgevoerd door een groep gewapende mannen. ‘Dit is het laatste in een reeks incidenten die de afgelopen week hebben plaatsgevonden, gaande van het platbranden van dorpen en huizen tot het vernielen van markten en winkels’, zo stelt de VN in een verklaring.

De Soedanese overheid heeft nog geen officiële verklaring afgelegd over de raid.