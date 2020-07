Orkaan Douglas bedreigt Hawaï

Orkaan Douglas bedreigt de eilanden van de Amerikaanse staat Hawaï. Dat heeft het Amerikaanse Nationale Orkaancentrum (NHC) gemeld.

Het NHC heeft ook aangekondigd dat de cycloon zondag en in de nacht van zondag op maandag met windsnelheden van 140 kilometer per uur over (of langs) de eilanden zal razen. Er worden hoge en mogelijk vernietigende golven, zware regenval en gevaarlijke stormvloeden voorspeld.

Er zijn hulpgoederen geleverd aan het eiland Maui ter voorbereiding op de storm. De autoriteiten drongen er bij de inwoners op aan om thuis te blijven en de straten zoveel mogelijk te mijden. Het Rode Kruis in Hawaï zei dat het zich voorbereidde op de orkaan.