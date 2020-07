Al meer dan twintig horecazaken zijn het afgelopen weekend gesloten na overtredingen van de stedelijke maatregelen rond corona. ‘Vrijdag waren dat er dertien en afgaand op de eerste cijfers gaan er nog gevoelig wat volgen’, stelt de woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).

De sluitingen zijn op te delen in twee groepen. Vooreerst is er een groep van zaken die gesloten is op last van de burgemeester. Dat gebeurt zoals bij drugsoverlast: de politie stelt vast, de burgemeester ...