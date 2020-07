In het West-Vlaamse Gits is zondagmiddag een rolstoelgebruikster om het leven gekomen. De 63-jarige vrouw werd gegrepen door een trein op de overweg in de Bollestraat. ‘Wat er precies gebeurd is, is nog heel onduidelijk.’

De vrouw was zondagmiddag omstreeks 13.20 uur met haar rolwagen op pad toen het aan de overweg in de Bollestraat in Gits, op wandelafstand van zorginstelling Dominiek Savio waar de vrouw met een beperking ...