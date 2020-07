De virtuele editie van Tomorrowland voorzag zelfs in virtueel publiek. Dj’s en decorontwerpers vergastten wie op afstand meevierde op de uitbundigheid waar het festival een patent op heeft.

Tijdens de eerste editie van Tomorrowland around the world deden zowel het weer als de covid-19-heropflakkering hun uiterste best om zoveel mogelijk feestvierders in hun kot te houden. De podia en visuals ...