Prins Harry was beledigd door advies van broer over Meghan Markle, stelt nieuw boek

Prins William vreesde volgens een nieuw boek dat zijn broer Harry verblind was door lust in zijn haast om te trouwen met Meghan Markle.

In een nieuw boek, Finding Freedom, wordt uit de doeken gedaan hoe prins Harry en Meghan Markle tot de beslissing kwamen om uit de koninklijke familie te stappen.

Prins Harry was beledigd door Williams advies om zich ‘niet te overhaasten en zoveel tijd als nodig te nemen om dit meisje te leren kennen’. Harry vond dat zijn broer zich laatdunkend uitliet, zo stellen de Britse royaltywatchers Omid Scobie en Carolyn Durand in hun boek waarvan The Times and The Sunday Times al fragmenten hebben gepubliceerd. Vooral de woorden ‘dit meisje’ zouden bij hem in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Dat er een haar in de boter zit tussen de twee broers, is al langer duidelijk. Dat heeft prins Harry zelf in een interview al bevestigd.

Het boek beweert ook dat prins Harry en Meghan Markle zich geïsoleerd voelden in het Paleis. Ze vonden dat ze maar weinig mensen konden vertrouwen en voelden zich niet gesteund. Een senior royal zou naar haar verwezen hebben als ‘Harry’s showgirl’, een andere zou beweerd hebben dat Markle veel problemen met zich meebracht.

Eind 2019 zou Harry een gesprek hebben gehad met zijn vader en grootmoeder. Hij zou geëist hebben dat er zaken zouden veranderen. Daarop is hij zes weken met zijn vrouw en zoontje Archie naar Canada vertrokken. Daar werd zijn beslissing uiteindelijk gemaakt. Harry wilde met één been uit de koninklijke familie stappen. Hij wilde zijn plan begin januari voorleggen aan zijn grootmoeder maar een afspraak kon pas aan het eind van de maand gemaakt worden.

Prins Harry en zijn vrouw hebben zich gedistantieerd van de biografie. Ze zeggen dat ze niet gehoord zijn en geen bijdrage hebben geleverd. ‘Het boek is gebaseerd op de eigen ervaringen van de auteurs als leden van het koninklijke perskorps en hun eigen onafhankelijke verslaggeving’, zegt een woordvoerder.

Het koppel leeft nu in Los Angeles met hun zoontje Archie nadat ze in maart afstand deden van hun rol als senior royals.