Conner Rousseau over aanwezigheid op trouwfeest: ‘Volgens de regels georganiseerd’

SP.A-voorzitter Conner Rousseau dook dit weekend een volle seconde lang op in enkele filmpjes over het trouwfeest van zijn broer in Frankrijk, terwijl hij halfslachtig meezingt met een Samson en Gert-lied en buiten meedanst. Het was goed voor een rel op de sociale media.

Volgens het rechtse blad ’t Scheldt schond Rousseau de coronaregels, maar dat valt uit de filmpjes niet op te maken.

Volgens Rousseau zelf was het feest in openlucht georganiseerd en volledig volgens de huidige coronaregels in Frankrijk. Achteraf heeft hij zich laten testen. Het resultaat was negatief.

Rousseau had zijn trip naar Frankrijk aangekondigd. ‘Mijn broer trouwt in Frankrijk. Alles is gecheckt en -dubbelcheckt: het kan. Dat zal het probleem niet zijn. Maar ik moet er de tijd voor hebben. Ik kan niet zeggen, in het midden van de onderhandelingen: ik ben even vier dagen weg. Maar het is eind juli, dus ik hoop dat we tegen dan al klaar zijn’, zei hij op 20 juni in Het Nieuwsblad. ’De trouw van je broer, dat wil je toch niet missen?”