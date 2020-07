Reconstructie van de laatste uren van de fatale studentendoop: ‘Ze waren echt knock-out van de drank. Ze lagen op de grond en spraken niet meer’

Zijn lichaamstemperatuur bedroeg 27,2 graden toen hij op 5 december 2018 om 21.15 uur in het ziekenhuis van Malle werd opgenomen. Hoe is het zover kunnen komen, dat de 20-jarige ingenieursstudent Sanda Dia zo’n trieste dood zou sterven? In een zelfgegraven put, uitgeput door onderkoeling en dehydratatie, van de wereld na sloten alcohol en visolie? Wij konden de laatste 30 uur reconstrueren van de doop door de beruchte club Reuzegom, op basis van verklaringen en chatgesprekken van betrokkenen.