Warme en zonnige week op komst met tropische zaterdag als kers op de taart

Vanaf woensdag breekt de zon opnieuw sterk door. Die houdt aan tot en met zaterdag, wanneer er tropisch warme temperaturen verwacht worden.

Het KMI verwacht zondagnamiddag nog enkele lokale buien en afwisselend zon en wolken. De maxima variëren van 18 tot 23 graden. ‘s Avonds wordt het droog en overwegend droog en ontstaan er breder wordende opklaringen. ‘s Nachts komen er vervolgens stilaan meer wolken bij minima van 9 tot 15 graden.

Maandag wordt het eerst bewolkt met kans op wat lokale neerslag. Daarna verwacht het KMI droog weer met breder wordende opklaringen. Het is behoorlijk warm, met maxima van 24 tot 28 graden.

Dinsdag vervolgens is er kans op een paar plaatselijke buien en is het deels bewolkt met maxima van 20 tot 24 graden. Woensdag zijn er perioden met zon en is het droog bij maxima van 18 tot 22 graden.

Donderdag blijft het rustig, droog en zonnig met maxima tussen 22 en 26 graden en een zwakke (soms matige) wind uit oost tot noordoost. Vrijdag wordt het zonnig en warmer met maxima van 25 tot 30 graden.

Zaterdag lijkt het op vele plaatsen tropisch warm te worden met maxima van meer dan 30 graden. We krijgen veel zon, maar in de loop van de dag of tegen de avond kunnen lokaal (onweers)buien ontstaan.

Zondag tot slot wordt het waarschijnlijk wisselvalliger met kans op enkele buien. Het wordt ook minder warm met maxima van 21 tot 27 graden bij een matige westenwind.