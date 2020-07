Orkaan Hanna is met hoge windsnelheden, tot zo’n 145 km/u, geland in Texas. De orkaan van categorie 1 zorgt voor een extra uitdaging in de door corona geteisterde staat. Niet alleen voorzien de autoriteiten zware regenval en overstromingen, ook vrezen ze voor een stijging in het aantal coronabesmettingen. Burgemeester van Corpus Christi, Joe McComb, drukte zijn burgers alvast op het hart om ‘voldoende mondmaskers mee te nemen bij een evacuatie.’