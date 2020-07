Noord-Koreaans leider Kim Jong-Un heeft tijdens een crisisvergadering bevestigd dat het coronavirus in het land is. Een dertigjarige jongeman zou het ‘kwaadaardige virus’ hebben meegebracht vanuit buurland Zuid-Korea. De grensstad Kaesong, waar het virus werd vastgesteld, is intussen in lockdown geplaatst en de noodtoestand over het hele land is uitgeroepen. Experts zijn er echter van overtuigd dat dit niet de eerste besmetting met het coronavirus is in het arme land en dat deze mededeling een noodkreet in vermomming is.