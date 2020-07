Turnsters Aagje Vanwalleghem en Gaëlle Mys openhartig over mishandeling door coach

De bekentenissen van de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman, die in een interview met het Noordhollands Dagblad toegaf dat hij jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde, vinden weerklank in de turnwereld. Aagje Vanwalleghem, een ex-pupil van Beltman, reageerde op de commotie bij VTM Nieuws. Voormalig turnster Gaëlle Mys reageerde via Instagram.

De 32-jarige Vanwalleghem werkte enkele jaren samen met Beltman tijdens haar carrière. ‘In mijn laatste jaren werd er nog altijd gehamerd op overtollig gewicht’, lichtte ze toe bij VTM Nieuws. ‘Op zondag trainden we vier uur lang. Dan ging ik vooraf anderhalf uur in de sauna, zodat ik zeker niet te veel gewicht zou laten optekenen op de weegschaal. Ik begon dan volledig gedehydrateerd aan mijn training, om mijn trainer tevreden te stellen.’

Tijdens die trainingen werd volgens Vanwalleghem vaak gescholden. ‘Vlak voor de Olympische Spelen van 2004 stuurde hij mij naar de kleedkamer, terwijl hij me toeriep: “Dikke koe”’, vertelt ze over Beltman in het VRT Journaal. Vanwalleghem was toen amper 16 jaar oud. ‘Ik ging op de bank zitten. Hij stond met zijn twee handen tegen de muur en zijn gezicht vlakbij mij. Hij balde zijn vuist en haalde vlak naast mijn gezicht uit. Hij zei me dat ik een verschrikkelijk slecht persoon was. Dat doet wel iets met iemand die nog relatief jong is.’

Vergiffenis

‘Ik heb het hem vergeven, vooral omdat hij zichzelf openlijk verontschuldigd heeft. Ik denk dat dat van heel veel respect getuigt’, stelt Vanwalleghem, die beweert dat er vandaag nog altijd sprake is van psychologisch misbruik. ‘Er zijn heel wat andere coaches die momenteel nog in het veld staan die goed genoeg weten dat ze net als Gerrit handelen. Hopelijk beseft de federatie dat ze de ogen niet mogen sluiten voor die situaties, die vandaag nog altijd aanwezig zijn.’

Volgens Vanwalleghem hadden de vernederingen een serieus effect op haarzelf en andere gymnastes, waarvan sommigen na hun carrière ook traumatherapie of mentale begeleiding kregen.

‘Gymfederatie laat steken vallen’

Volgens Vanwalleghem moet er meer nadruk komen op de entourage van jonge gymnasten. Ze gaf daarbij ook te kennen dat nog veel ex-gymnasten van zich zullen laten horen. Ze willen ondersteuning bieden aan turnsters, trainers en hun ouders.

‘Net omdat er veel jonge mensen zijn in het turnen, is die entourage zo belangrijk. Het is daar waar de gymnastiekfederatie serieuze steken laat vallen. Het BOIC en Sport Vlaanderen zijn heel belangrijke spelers om te controleren of alles correct verloopt binnen de gymnastiekfederatie. Dat moet de start zijn om effectief in dialoog te treden met alle partijen.’

‘Ik hoop dat door het nieuws van de voorbije dagen niet opnieuw wordt weggekeken. Dat zou echt niet oké zijn’, sloot Vanwalleghem af.

Ook Gaëlle Mys reageert

Gaëlle Mys, die België als gymnast drie keer vertegenwoordigde op de Olympische Spelen, luchtte op Instagram zaterdag ook haar hart. De 28-jarige Mys geeft onder meer aan dat ze na de Spelen van Rio 2016 stopte omdat ze de intimidaties, pesterijen en beschuldigingen beu was, en niet omdat ze fysiek op haar limiet zat. ‘Ik was mentaal eindelijk sterk genoeg om weg te stappen van deze ongezonde omgeving. Ik koos mijn eigen geluk boven mijn passie’, schrijft ze.

‘Ik heb fantastische coaches gehad, waarvan ik sommige nog steeds koester. Dankzij hen ben ik wie ik vandaag ben en heb ik het zo ver geschopt. Maar ze waren niet allemaal zo. Er waren coaches die hun macht misbruikten. Ik kan nog altijd niet met een goed gevoel terugkijken op mijn carrière. Het was een voortdurend gevecht: ik werd gepest, er werden leugens verteld, de meisjes werden tegen elkaar opgezet. Bij het kleinste foutje werd je lui, dik, een toerist, egocentrisch, een prinses, ... genoemd. Je was niemand en je betekende niks in de gymnastiekwereld.’

Mys richtte zich ook meermaals tot de gymfederatie, zonder veel succes. ‘Ik heb tijdens mijn carrière de voorzitter van de federatie meermaals aangesproken. Ik riep om hulp en smeekte dat dit moest stoppen, maar tot de dag van vandaag is er nog niets veranderd. Alleen resultaten en punten telden.’

‘Hulp vragen aan je ouders kon niet, want dan zou je de consequenties voelen op de volgende training’, schreef Mys nog. ‘Ik kan me niet voorstellen hoe zwaar het voor een ouder moet zijn om vanaf de zijlijn hulpeloos toe te kijken en te zien hoe een coach de droom van je dochter zo kapot kan maken. We moeten beseffen hoe groot de impact van dit soort gedrag kan zijn tijdens zo’n belangrijke ontwikkelingsfase voor het toekomstig welzijn van deze jonge atleten.’