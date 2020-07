Verenigd Koninkrijk legt terugkerende reizigers uit Spanje quarantaine op

Britse reizigers die terugkeren uit Spanje moeten veertien dagen in quarantaine. Dat besliste de Britse regering zaterdagmiddag. De maatregel ging om middernacht al in. ‘We moesten snel ingrijpen’, verdedigt minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab die snelle reactie.

Britse toeristen in Spanje schrokken zich zaterdag een bult: bij terugkeer naar huis moeten ze verplicht veertien dagen in isolatie. De Britse regering nam die beslissing na een felle stijging in het aantal besmetting in het populaire vakantieland.

‘Over het hele land zagen we een felle stijging in de data van vrijdag’, verklaarde minister van Buitenlandse Zaken Dominic Raab aan Sky News. ‘Zaterdagnamiddag zagen we ons genoodzaakt zo snel mogelijk in te grijpen. We moeten ons daar niet voor excuseren.’

Vooral in de regio Catalonië is het aantal besmettingen dramatisch gestegen. Voor de Britten geldt voortaan ook een negatief reisadvies voor heel Spanje, behalve de eilanden. Ons land heeft voorlopig enkel delen van Catalonië en Aragon als rode zone aangeduid. Ook Frankrijk heeft een negatief reisadvies voor Catalonië.