Man rijdt in op voetgangers in Berlijn: zeven gewonden

Een auto is zondagochtend ingereden op een groep mensen in Berlijn. Zeven mensen raakten daarbij gewond. De politie gaat niet uit van een aanslag.

Het voorval gebeurde zondagochtend rond 7 u. 20 op de Hardenbergplatz, nabij het metrostation Bahnhof Zoo in stadsdeel Charlottenburg. Van de zeven gewonden, zijn er drie zwaargewond, waarvan één iemand gereanimeerd moest worden nadat die geklemd geraakte onder de wagen.

De bestuurder van de Mercedes SUV is opgepakt. Waarom de man inreed op de voetgangers, is nog onduidelijk. Volgens de politie is er voorlopig geen sprake van een politiek of religieus motief. ‘Vooralsnog wijst niets op een aanslag’, verklaarde een woordvoerder van de politie aan Rundfunk Berlin-Brandenburg.