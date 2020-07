Aantal besmettingen blijft stijgen: gemiddeld 255 nieuwe gevallen per dag

Het gemiddeld aantal besmettingen is in de week van 16 tot en met 22 juli gestegen naar 255,3 per dag, zo blijkt uit de laatste cijfers van Sciensano. Gisteren lag het gemiddelde nog op 216.

Het gemiddeld aantal besmettingen is met 71 procent gestegen ten opzichte van vorige week. Toen kwamen er gemiddeld 149 nieuwe besmettingen per dag bij. Per 100.000 inwoners zijn er nu gemiddeld 24,6 nieuwe gevallen, tegenover 21,1 gisteren.

Op woensdag 22 juli werden 534 nieuwe besmettingen vastgesteld. Zulke cijfers zijn van begin mei geleden. Zowat de helft van die besmettingen vond plaats in de provincie Antwerpen.

De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.727. Dat zijn er 528 meer dan de 65.199 besmettingen die Sciensano zaterdag rapporteerde.

Het aantal hospitalisaties steeg met 30 procent: per dag worden gemiddeld 13 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Gisteren werden 19 patiënten opgenomen in het ziekenhuis, eergisteren nog 28.

Tot slot zijn er in totaal 9.821 dodelijke slachtoffers te betreuren. Dat zijn er 4 meer dan een dag eerder.