Fleetwood Mac-oprichter Peter Green overleden

Peter Green, een van de twee oprichters van de Britse band Fleetwood Mac, is op 73-jarige leeftijd overleden. Dat meldt BBC. Volgens een statement van de familie is Green in zijn slaap overleden.

Peter Green, geboren als Peter Allen Greenbaum, speelt al sinds zijn vijftiende samen met drummer Mick Fleetwood, met wie hij later Fleetwood Mac zal oprichten.

In 1966 sluit hij aan bij John Mayall & the Bluesbreakers, dat eerder Eric Clapton als gitarist in de rangen telde. Op het album ‘A hard road’, uit 1967, kan hij zijn eerste twee eigen composities kwijt.

Datzelfde jaar nog verlaat Green The Bluesbreakers om Fleetwood Mac op te richten, met Mick Fleetwood en later ook bassist John McVie van The Bluesbreakers. Tweede gitarist is Jeremy Spencer. Het debuutalbum, genoemd naar de band zelf, is een groot succes en blijft een jaar lang in de Britse hitparade. In de jaren daarna volgen hits als ‘Black magic woman’, ‘Albatross’, ‘Oh well’ en ‘Man of the world’.

Begin jaren zeventig krijgt Green mentale problemen en verlaat hij Fleetwood Mac, dat daarna, in een tweede incarnatie met onder meer Lindsey Buckingham en Stevie Nicks, meer de kaart van de pop zal trekken.

Na zijn periode bij Fleetwood Mac neemt Green verschillende solo-albums op. Een reünie van de vroege line-up van Fleetwood Mac zal er, ondanks vele geruchten, nooit komen.