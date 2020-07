Opnieuw crisisoverleg in provincie Antwerpen, verkleinen bubbel op tafel

In Antwerpen vergadert de provinciale crisiscel zaterdag opnieuw over eventuele extra maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Provinciegouverneur Cathy Berx en haar noodplanningsdienst overleggen er met onder meer politie en Vlaamse en federale gezondheidsinspecteurs.

Het Antwerpse crisisoverleg wordt vanwege het razendsnel stijgend aantal nieuwe besmettingen in de provincie intussen weer bijna even regelmatig georganiseerd als tijdens het begin van de coronacrisis, toen het ging om een haast dagelijkse praktijk.

Ditmaal wordt onder meer besproken of er extra maatregelen kunnen worden genomen om toch de bubbels verder te beperken in wijken of steden en gemeenten met veel besmettingen, strenger dus dan de federale regel van vijftien personen die momenteel geldt. Hoe groot de bubbel er dan wel nog zou mogen zijn, is nog niet duidelijk, maar het zou in ieder geval wel gaan om een vaste bubbel in plaats van een wekelijks wisselende. Ook het registreren van wie in welke bubbel zit, behoort tot de mogelijkheden.

Gouverneur Berx had de Antwerpenaren vrijdag al aangespoord om de sociale contacten te beperken tot een vaste groep mensen. ‘Dat kan het gezin zijn of een vaste groep van bijvoorbeeld zes vrienden.’

Op Radio 1 maakte ook minister Maggie De Block zich zaterdagmiddag zorgen over de situatie in Antwerpen: ‘In sommige wijken is het echt problematisch’. De Block sluit een lokale lockdown niet uit.