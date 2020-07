Gemaskerde mannen crashen in Ravels na achtervolging vanuit Nederland

In Ravels in de Antwerpse Kempen is vrijdagavond een wagen gecrasht na een achtervolging die in het Nederlandse Tilburg begonnen was. Dat zegt de Nederlandse politie. De politie kon de drie inzittenden vatten en intussen zijn ze ook aangehouden.

De achtervolging kwam tot stand nadat de Nederlandse politie melding kreeg van gemaskerde mannen die rondhingen bij een woning in de Hornstraat in Tilburg. Het onderzoek naar wat de mannen precies van plan waren en naar hun identiteit is nog volop aan de gang.

Toen de politie aan het huis in kwestie arriveerde, sloegen de drie aanwezige verdachten op de vlucht nadat er eerst pepperspray werd gebruikt. Twee onder hen sprongen in een wagen met valse nummerplaten waarin al een bestuurder zat en reden weg, de derde kon ontkomen in het nabije winkelcentrum Heyhoef door daar snel andere kleding te kopen en die aan te trekken.

De politie zette de achtervolging in op de vluchtwagen, die aan hoge snelheid de Belgische grens overschreed en uiteindelijk in Ravels crashte. De inzittenden renden weg in de omgeving van het vliegveld van Weelde. De Nederlandse en Belgische politiediensten zetten een zoekactie op poten, met onder meer twee politiehelikopters. Ze konden drie verdachten aantreffen en oppakken.

De man die kon ontkomen via het winkelcentrum blijft wel nog op te sporen. De Nederlandse politie heeft intussen een oproep tot getuigen gelanceerd. Het gaat om een blanke, stevige man met een lengte van rond de 1,80 meter die eerst een donkere broek met zwarte sportschoenen en een grijze vest en een petje droeg en het winkelcentrum verliet in onder meer een felrood shirt.