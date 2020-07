Zaterdagochtend kwamen er duizenden mensen op straat in Boedapest voor persvrijheid. Dat doen ze naar aanleiding van de redactionele zelfmoord van de journalisten van Index.hu. Zij dienden hun ontslag in nadat hun hoofdredacteur Szabolcs Dull werd ontslagen. Ze betwijfelen of hun medium nog onafhankelijk kan zijn, nu premier Viktor Orban steeds meer de touwtjes naar zich toe trekt.