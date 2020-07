Wout van Aert klaar om meteen te knallen in de Strade Bianche: “Op trainingskamp hebben we de puntjes op de i gezet”

Wout van Aert begint volgende week zaterdag in de Strade Bianche aan het wielerseizoen 2020 bis. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma werd de voorbije twee jaar derde op de Piazza del Campo in Siena en is naar eigen zeggen klaar om een nieuwe gooi te doen naar de zege.

“Sinds begin juni werk ik specifiek toe naar de herstart van het seizoen, dus van mij mag het wel beginnen”, zegt Van Aert. “Op trainingskamp in Tignes hebben we de puntjes op de i gezet. Mijn doel is om gelijk goed te zijn en dit zo lang mogelijk vast te houden. Strade Bianche is een hele mooie koers om mee te beginnen. In het verleden heb ik goede wedstrijden gereden na een trainingsperiode, dus daar hoop ik nu ook op. Na twee podiumplaatsen mik ik natuurlijk weer op een topresultaat.”

In de Italiaanse World Tour-wedstrijd gaat met onder anderen Mike Teunissen en Amund Jansen een groot deel van de klassieke ploeg van Jumbo-Visma van start. “Het zijn stuk voor stuk sterkte mannen. Daarom denk ik dat niet alleen ik ambitieus mag zijn, maar ook renners als Mike en Amund. We zullen er alles aan doen om een zo’n goed mogelijk resultaat te rijden,” vertelt Van Aert die vorig jaar derde werd.

Selectie Strade Bianche (01/08)

Wout van Aert

Paul Martens

Maarten Wynants

Antwan Tolhoek

Amund Jansen

Mike Teunissen

Bert-Jan Lindeman

Selectie Heiste Pijl (01/08)

Jos van Emden

Taco van der Hoorn

Koen Bouwman

Dylan Groenewegen

Rick Pluimers

Lars Boven

Olav Kooij

Owen Geleijn

Archie Ryan

Mick van Dijke

Tim van Dijke

Hidde van Veenendaal