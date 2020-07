Franse bekerfinale eindigt in mineur na horrortackle op Kylian Mbappé

De Franse bekerfinale tussen PSG en Saint-Etiènne ontaardde nog voor rust in een ordinaire knokpartij. Na een horrortackle op aanvaller Mbappé gingen de poppen aan het dansen. Aan beide kanten vielen gele kaarten, Loïc Perrin van Saint-Etiènne kreeg rood. Al was daar nog een optreden van de VAR voor nodig. PSG won uiteindelijk zijn vijfde beker in zes jaar tijd dankzij een goal van Neymar, al leek dat maar bijzaak tegenover de blessure die Mbappé uit de eindfase van de Champions League dreigt te houden.

Van meet af aan pakte Saint-Etiènne de ploeg uit de Franse hoofdstad hard aan, al na enkele minuten kreeg Neymar een stevige tik. PSG moest vooral incasseren, maar de ingreep van Perrin op Mbappé was de druppel. De enkel van de aanvaller maakte een lelijke draai, Mbappé schreeuwde het uit van de pijn en verliet in tranen het veld.

Tackle just on Mbappe !!!! Horrible tackle !!! pic.twitter.com/AujXWkxxyQ — Justin (@jutin__) July 24, 2020

Wat volgde was een ongezien robbertje vechten op het veld. De gele kaarten vlogen in het rond, ook de bank van PSG vloog op de bon. Perrin leek aanvankelijk nog weg te komen met zijn schandalige ingreep, maar de VAR greep gelukkig in. Zo eindigde de laatste wedstrijd van Perrin voor Saint-Etiènne in mineur.

Op dat moment stond het al 1-0 voor de Parijzenaars dankzij een doelpunt van Neymar. Daar zou het uiteindelijk ook bij blijven, waardoor PSG zijn vijfde Coupe de France in zes jaar tijd in zijn prijzenkast mag zetten. Eerder waren de Parijzenaars ook al voor de zevende keer in acht jaar Frans kampioen geworden. Volgende week vrijdag kan Paris Saint-Germain ook de Franse League Cup nog winnen. Olympique Lyon is in de finale de tegenstander.

In Parijs zullen ze echter meer bezig zijn met de Champions League. Het hyperambiteuze PSG staat over enkele weken in de Champions League tegenover revelatie Atalanta. Het lijkt hoogst onzeker of Mbappé dan alweer van de partij zal zijn. De aanvaller moest het stadion verlaten op krukken en met een dik ingepakte enkel.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: EPA-EFE