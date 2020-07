Premier Sophie Wilmès verdedigt zich na de zware kritiek van de wetenschappelijke experts. ‘We hébben strengere maatregelen genomen. Het is een valse redenering om te zeggen dat we dat niet hebben gedaan.’

‘Het is het een na het ander, maar we klagen niet’, zegt premier Sophie Wilmès (MR) in haar ambtswoning. Ze heeft een halfuur tijd gemaakt, tussen twee vergaderingen door. Want ze wil een en ander rechtzetten ...