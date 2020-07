Gemiddeld aantal besmettingen neemt verder toe tot 215,6 per dag

Het gemiddeld aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is in de week van 15 tot 21 juli toegenomen tot 215,6 per dag. Het gaat om een stijging met 63 procent tegenover de week voordien. Dat blijkt zaterdagochtend uit de gegevens van het online dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano.

Het aantal nieuwe besmettingen is wel minder snel toegenomen. In de week tot en met 20 juli was er nog sprake van een stijging met 89 procent tegenover de voorgaande periode van zeven dagen.

Ook het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners zit in de lift: in de periode van twee weken tot en met 21 juli gaat het om 21,2 gevallen. Daags tevoren ging het om 20,6 gevallen voor de veertien dagen tot 20 juli.

De teller van het aantal besmettingen staat nu op 65.199. Dat zijn er 352 meer dan de 64.847 die Sciensano vrijdag rapporteerde.