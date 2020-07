Marc Van Ranst roept op om weg te blijven uit Antwerpen: 'Een bezoek meer dan waard, maar niet nu'

Op Twitter roept viroloog Marc Van Ranst aan dagjestoeristen op om vooral weg te blijven uit Antwerpen. 'Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is', zegt hij onder meer.

Antwerpen is een bruisende en fantastische stad, en een bezoek meer dan waard.

Maar niet nu.

Antwerpen strijdt momenteel tegen een grote Covid19-uitbraak. Plan graag uw bezoek aan Antwerpen wanneer deze uitbraak weer onder controle is. pic.twitter.com/C8eXiSyjs8 — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) July 25, 2020

'Ik doelde uiteraard op de dagjestoeristen, niet op mensen die in Antwerpen moeten zijn voor essentiële zaken', legt hij uit aan Het Nieuwsblad. 'Moest Antwerpen in het buitenland liggen, zou het een rode zone zijn. In ons land is Antwerpen nu de hotspot en moeten we het daar onder controle krijgen.'

'Ik snap maar al te goed dat bijvoorbeeld de horeca het moeilijk heeft en ik sympathiseer er heel hard mee', zegt Van Ranst nog. 'Maar de horeca heeft er ook niets aan als het hele land weer in lockdown zou moeten. Uitbaters hebben bergen verzet om hun zaak covid-vrij te maken, maar dat is in het geval dat de curve stabiel is of naar beneden gaat. Nu gaat die heel erg naar omhoog.'

58 besmettingen per dag

De situatie in de provincie Antwerpen ziet er niet rooskleurig uit. Het weekgemiddelde zegt dat er elke dag 88 mensen positief testen op covid-19. Dat is een stijging van maar liefst 146% vergeleken met een week eerder. Vooral de stad Antwerpen is getroffen, met meer dan 400 besmettingen in één week (zo’n 58 per dag).

De Antwerpse provinciale crisiscel van gouverneur Cathy Berx besliste om de sociale bubbel in de hele provincie te beperken tot 10 vaste contacten per gezin voor de komende vier weken. 'De provincie Antwerpen doet het voorbeeldig - de burgemeester ook', zei Van Ranst, nog voor die beslissing werd genomen. 'Ze nemen het serieus. Ze proberen gaten dicht te rijden die vanuit de overheid zouden moeten gebeuren.'