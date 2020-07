Bijna 200 mondmaskerhaters komen samen in ‘achtertuin’ van minister De Crem

Terwijl in het hele land de regels over het dragen van mondmaskers aangescherpt worden, komen de grootste tegenstanders ervan deze zaterdag samen in Aalter – niet toevallig de gemeente van minister Pieter De Crem (CD&V). Zo’n 190 mensen worden er verwacht. ‘Maar we zullen ons aan de regels rond mondmaskers houden’, beloven ze.

De 190 Belgen komen bijeen voor wat de stichtingsvergadering van ‘viruswaanzin.be’ wordt, een vereniging naar het voorbeeld van de Nederlandse protestbeweging. Ze verzetten zich tegen een tweede lockdown, en tegen een mondmaskerplicht. De oprichters zijn een diverse groep: ondernemers die vrezen dat een lockdown de economie schaadt, maar ook één man die niet lijkt te geloven in het bestaan van virussen.

Op de bijeenkomst zullen een drietal leden van de Nederlandse groep Viruswaanzin spreken.

Dat ze voor een feestzaal in het Aalter van Pieter De Crem kozen, is niet toevallig. Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) zit er verveeld mee. ‘Maar de wet voorziet nu eenmaal een recht op vergaderen, en een recht op vrije meningsuiting. Als ze zich aan de maatregelen houden, kunnen we hen niet tegenhouden.’

Bovendien wordt controle moeilijk, weet Hoste: ‘Het is een privébijeenkomst. We kunnen de zaal niet zomaar betreden.’

‘Mondmasker op’

Volgens de richtlijnen van het crisiscentrum mag een vereniging met 50 personen vergaderen. Maar viruswaanzin.be heeft de feestzaal afgehuurd voor een banket. Er wordt eten aan tafel geserveerd, en daardoor mogen er tot 200 mensen komen.

‘We zullen de regels volgen die de overheid oplegt voor publieke bijeenkomsten: afstand houden, en een mondmasker opzetten als we naar de wc moeten’, belooft advocaat Michael Verstraeten. ‘We zijn democraten. We beperken de bijeenkomst ook tot 190 mensen. Iedereen moest zich op voorhand inschrijven, en we zijn volzet.’