De coronacommissie van het Vlaams Parlement keurde unaniem een resolutie met 95 aanbevelingen goed. Een sterk signaal, en toch maar net op tijd voor de tweede golf van besmettingen. Er komt een kleurencode voor bezoekers.

Donderdag besliste de Vlaamse Taskforce Zorg dat de bezoekregelingen in woonzorgcentra aan­gescherpt moeten worden. Bezoek op de kamer is maar in uitzonderlijke gevallen meer mogelijk en ­bezoekers moeten ...